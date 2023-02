LIVE – Sinner-Medvedev 4-1 | finale Atp Rotterdam 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo ATP 500 di(cemento indoor). Va in scena il quinto capitolo della rivalità tra l’altoatesino ed il russo. Quest’ultimo si trova in netto vantaggio negli scontri diretti per 4-0 (8-2 il bilancio dei set). Entrambi sono sembrati in ottima forma sul veloce olandese., tra gli altri, ha fatto fuori il numero tre del mondo Stefanos Tsitsipas e l’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Il sovietico, invece, si è preso il lusso di sbarrare la strada al canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore della manifestazione nell’edizione passata. Sarà, visto anche il computo dei precedenti, a partire con gli sfavori del pronostico secondo le ...

Jannika caccia dell'ottavo trionfo in carriera: nella finale del torneo ATP di Rotterdam, l'azzurro affronta il russo Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e ......45 - Supertennis Today 20:00 -ATP 250 Buenos Aires A seguire -ATP 250 ... superando il record dia Washington nel 2021. Da Buenos Aires a Rio, stessa tratta anche per il ...

Jannik Sinner ha battuto in semifinale l'olandese Tallon Griekspoor 7-5 7-6 (5) mentre Daniil Medvedev ha strapazzato Grigor Dimitrov 6-1 6-2 Quando si affrontano fanno sempre scintille: Jannik Sinner ...Al Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro va in scena la nona edizione del Rio Open presented by Claro, secondo torneo ATP 500 della stagione e primo dei tre tornei di questa categoria che si ...