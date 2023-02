LIVE Sinner-Medvedev 2-1 | Finale ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | inizio di partita serrato

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: splendido vincente lungolinea dell’italiano con il rovescio. 40-30 Attacca nuovamente, che si presenta a rete dopo un paio di colpi, addomesticando l; insidioso passante russo. 30-30 Serve and volley vincente dell’azzurro che sfrutta la posizione passiva diin risposta. 15-30 Ancora un errore dinel momento di spingere con il rovescio, che sbatte sul nastro e termina nella metà campo dell’italiano. 15-15 Inside-out dell’altoatesino che termina in corridoio di un soffio. 15-0 Paziente sulla diagonale sinistra, aspettando l’errore dell’avversario che arriva puntuale. 1-1 Gioco: con un ACE il russo conquista il primo gioco della propria ...

Jannika caccia dell'ottavo trionfo in carriera: nella finale del torneo ATP di Rotterdam, l'azzurro affronta il russo Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e ......45 - Supertennis Today 20:00 -ATP 250 Buenos Aires A seguire -ATP 250 ... superando il record dia Washington nel 2021. Da Buenos Aires a Rio, stessa tratta anche per il ...

Sinner-Medvedev all'Atp Rotterdam, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner prova a sfatare il taboo Medvedev Ubitennis

LIVE Sinner-Griekspoor 7-5 7-6, ATP Rottardam 2023 in DIRETTA: lanciata la sfida a Medvedev per la finale OA Sport

Rotterdam: Sinner-Griekspoor per un posto in finale (live alle 19.30 in tv) SuperTennis

LIVE Sinner-Medvedev 0-0, Finale ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: si inizia! OA Sport

Jannik Sinner ha battuto in semifinale l'olandese Tallon Griekspoor 7-5 7-6 (5) mentre Daniil Medvedev ha strapazzato Grigor Dimitrov 6-1 6-2 Quando si affrontano fanno sempre scintille: Jannik Sinner ...Jannik Sinner a caccia dell'ottavo trionfo in carriera: nella finale del torneo ATP di Rotterdam, l'azzurro affronta il russo Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo. Il match in diretta su Sky Sport ...