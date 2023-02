LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | Vinatzer e Sala da medaglia | gara bellissima! Seconda manche alle 13 30

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO10.50 Holzmann è 18° a un secondo secco! Chepazzesca, che spettacolo! 10.48 Il belga Armand Marchant è 23° a 1.90. Siamo al pettorale n,30, il tedesco Sebastian Holzmann. 10.47 Lo spagnolo Joaquimrich è 22° a 1.81. 10.46 Il croato Samuel Kolega è 24° a 2.27. La pista non si sta rovinando, sono gli ultimi atleti scesi a non aver sciato bene. 10.44 L’americano Luke Winters è 22° a 2.09. 10.42 Il canadese Erik Read è 22° a 2.24, rischia di non finire tra i 30. Attendiamo con trepidazione Tobias Kastlunger col pettorale n.40: la pista tiene bene, lui è un atleta che sa andare molto veloce (anche se è incline ...

La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.Oggi, domenica 19 febbraio prima manche alle 10, alle 13.30 la seconda. E' possibile vedere lo slalom maschile in chiaro su RaiDue e Rai Sport HD (canale 58 del DDT) e in live streaming su RaiPlay e ...