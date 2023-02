LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | Vinatzer alle spalle di Kristoffersen

Leggi su oasport

14.22 Braathen butta via tutto! Aveva 65 centesimi di vantaggio all'ultimo intermedio, poi ha commesso un errore, si è piantato ed ha chiuso sesto a 67 centesimi. Ne mancano 2. Ora c'è il greco AJ Ginnis (-0.78): potrebbe far saltare il banco in maniera clamorosa. 14.20 Strasser il fenomeno non lo fa ed è 6° a 69 centesimi. I tedeschi hanno voluto fare i fenomeni con una tracciatura vergognosa e non hanno raccolto nulla…Ne mancano 3. Ora il norvegese Lucas Braathen (-0.78). 14.18 Abdica il campione in carica Foss-Solevaag, chiude 15° a 1.36, anche dietro Kastlunger e Gross. Mancano 4 atleti. Ora il tedesco Linus Strasser (-0.77): vedremo se farà il ...