LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | Vinatzer 6° | si gioca le medaglie! 2° il greco Ginnis!

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO10.40 GINNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSS!! LA GRECIAAAAAAAAAAAA!!! Allucinante AJ Ginnis, è 2° a 0.13 da Feller, stesso tempo di Braathen! L’ellenico-americano dimostra che il podio di Chamonix non era stato casuale: sorpresa pazzesca! E’ una gara stupenda! 10.40 Alexammette a RaiSport: “Mi sono tenuto un po’ di margine nel finale“. 10.39 Discreto Gross, 16° a 96 centesimi. Visti i distacchi così risicati, forse è meglio avere un pettorale di partenza più basso nella seconda manche, quindi va bene così. 10.36 Ora pausa tecnica, poi Stefano Gross. Ci aspettiamo che possa stupire: deve attaccare e sperare che gli vada tutto bene, non ha ...

La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Oggi, domenica 19 febbraio prima manche alle 10, alle 13.30 la seconda.