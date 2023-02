(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO14.40 L’Italia chiude un grande Mondiale con 2 ori, 1e 1. La medaglia dal settore maschile dà però un senso completamente diverso al bilancio. Comunque un Mondiale da 8 abbondante. Peccato non aver vinto il medagliere: decisiva in tal senso si è rivelata la discesa femminile, dove avevamo Sofia Goggia favorita. 14.38 Bravo anche Tobias Kastlunger 15° a 1.03: anche questo ragazzo ha del talento, state sicuri che prima o poi arriverà anche il suo momento. 18° Stefano Gross a 1.33, male invece Tommaso Sala 23° a 1.63. 14.37è scoppiato a piangere ai microfoni ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In contemporanea il commento dell'inviato Emilio Mancuso dai mondiali diper la seconda manche dello ...La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 dialpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e ...ILFARE ...

LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA: Holzmann in testa, Kastlunger davanti a Gross OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Laurence St Germain porta il Canada in paradiso! Shiffrin beffata, Della Mea splendida ottava OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA: magico Alex Vinatzer, bronzo inatteso! Vince Kristoffersen, argento alla Grecia con AJ Ginnis! OA Sport

Sci alpino, Tobias Kastlunger: "Nella seconda manche ho attaccato e fatto meno errori" OA Sport

Sci alpino, Vinatzer e Sala in lotta per una medaglia nel pazzo slalom dei Mondiali! Feller precede il greco Ginnis! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO IL BORSINO DEI FAVORITI DELLO SLALOM 14.38 Bravo anche Tobias Kastlunger 15° a 1.03: an ...9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom maschile, ultima gara dei Mondiali di sci alpino 2023 a Courchevel. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...