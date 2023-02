LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la gara | attesa per gli azzurri

Leggi su oasport

10.00 SUBITO FUORI MEILLARD, ALLUCINANTE! Lo svizzero è scivolato alla terza porta! Ora il suo connazionale Daniel Yule. 10.00 La neve è ghiacciata. 10.00la. In pista lo svizzero Loic Meillard. 9.58 La prima manche è stata tracciata da Ola Masdal, allenatore della Norvegia. La seconda toccherà a Bernd Brunner, tecnico della Germania. L'Italia non ha tracciato una sola manche in tutto il Mondiale. E' vero che queste cose vengono sorteggiate, ma…. 9.57 I primi a partire saranno gli svizzeri: un bel vantaggio. 9.56 Attenzione al greco AJ Ginnis, a sorpresa 2° nell'ultimodi Chamonix. 9.55 A ...