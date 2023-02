LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | grande Vinatzer | è 5° e si gioca le medaglie!

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO10.28 SÌ, CI È RIUSCITO! Alexera in vantaggio di 16 centesimi al secondo intermedio, all’arrivo è 5° a 44 centesimi! Finalmente ha sciato come sa fare, senza sbagliare! Siamo lì, in corsa per le10.27 Haugan 12° a 1.02. E’ il momento di Alex: riuscirà ad arrivare al traguardo? E lo farà senza commettere gravi errori? 10.26 Tocca al norvegese Timon Haugan. 10.25 Sono scesi i primi 15. Al comando Feller con 0.13 su Braathen, 0.14 su Strasser, 0.35 su Foss-Solevaag, 0.56 su Gstrein, 0.64 su Noel e 0.71 su Sala e Schwarz, settimi a pari merito. 10.24 Pazzesco Noel. Nonostante un errore ...

La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.Oggi, domenica 19 febbraio prima manche alle 10, alle 13.30 la seconda. E' possibile vedere lo slalom maschile in chiaro su RaiDue e Rai Sport HD (canale 58 del DDT) e in live streaming su RaiPlay e ...