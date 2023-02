LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | gara imprevedibile | Kastlunger tra i primi a scendere

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO13.22 Chiaramente fa più caldo rispetto alla mattinata. La pista dovrebbe tenere bene perché ghiacciata, ma qualche segno in più potrebbe formarsi. 13.19 La seconda manche è molto più angolata, ci sarà meno ritmo. Non una buona notizia per Vinatzer, mentre per Sala potrebbe essere meglio. Ma ormai bisogna provarci in ogni caso: oggi bisogna rischiare il tutto per tutto, a costo di uscire. 13.16 Attenzione al francese Clement Noel: nella prima manche è praticamente caduto, ripartendo da fermo. Ciò nonostante, ha solo 64 centesimi da recuperare nei confronti di Feller. E’ pericolosissimo. 13.02 Gli azzurri sono vicini, possono giocarsela per le medaglie: ...