LIVE Sci alpino | Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri per stupire | si comincia!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO9.43 Il norvegese Lucas Braathen aveva l’appendicite ed è stato operato poco meno di tre settimane fa: le sue condizioni di forma sono un rebus. Gli altri grandi favoriti saranno il connazionale Henrik Kristoffersen, gli svizzeri Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern e Loic Meillard, il francese Clement Noel. Attenzione anche all’austriaco Manuel Feller. 9.40 Razionalmente gli italiani non sono da medaglia. Ma vediamo se, una volta a tanto, saremo noi a fare la sorpresa di giornata (e non i canadesi…). 9.37 I pettorali di partenza degli italiani: 14 Tommaso Sala, 17 Alex Vinatzer, 23 Stefano Gross, 40 Tobias Kastlunger. 9.35 Gli unici due atleti nella storia a vincere ...