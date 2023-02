(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMAIL MEDAGLIERE DEIDI SCIIL BORSINO DEI FAVORITI DELLO12.51 Ben ritrovati amici di OA Sport.13.30 inizierà ladellomaschile deidi sci. 11.07 Appuntamento13.30: preparatevi ad unada brividi! Grazie per averci seguito, a più tardi. 11.05 I piazzamenti degli italiani: 6° Vinatzer a 0.44 da Feller, 9° Sala a 0.71, 17° Gross a 0.96, 27° Kastlunger a 1.65. 11.01 Lo spagnolo Juan Del Campo stupisce ed è 23° a 1.38. E’ una gara davvero stupenda: davvero ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In contemporanea il commento dell'inviato Emilio Mancuso dai mondiali diper la seconda manche dello ...La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 dialpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e ...ILFARE ...

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Laurence St Germain porta il Canada in paradiso! Shiffrin beffata, Della Mea splendida ottava OA Sport

Sci alpino, Vinatzer e Sala in lotta per una medaglia nel pazzo slalom dei Mondiali! Feller precede il greco Ginnis! OA Sport

VIDEO Sci alpino, Alex Vinatzer in lotta per le medaglie dopo la prima manche di slalom ai Mondiali OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 13.30 la seconda manche, colpi di scena in arrivo OA Sport

Sport in tv oggi (domenica 19 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom maschile, ultima gara dei Mondiali di sci alpino 2023 a Courchevel. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...La diretta testuale dello slalom maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.