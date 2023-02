LIVE Inghilterra-Italia 2-1 calcio femminile | Arnold Clark Cup 2023 in DIRETTA | decide il match la doppietta di Daly | rete italiana di Cantore

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.12che dopo un bruttissimo primo tempo trova alcune geometrie nella ripresa, bella l’azione che porta il pareggio dimala partita una scatenata. Ultima sfida per l’in programma mercoledì prossimo contro la Corea del Sud. 95? Finisce la partita,2-1. 94? Serturini in contropiede sbaglia il tiro decisivo. 92? Kelly da fuori area non trova la porta. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Fermatasull’esterno. 84? Cross di Serturini che finisce sull’esterno ...

Dal portale numero uno in, il 'The Sun', si legge che una squadra fino adesso non considerata nelle trattative, potrebbe portare a termine l'operazione per averlo in cambio di un big in ......30 PAOK - AEK 19:30 HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA Olimpia - UPNFM 4 - 1 (Finale) Vida - Real Espana 2 - 2 (Finale) Olancho - Real Sociedad 22:00 Marathon - Motagua 22:30PREMIER ...

LIVE Inghilterra-Italia 2-1 calcio femminile, Arnold Clark Cup 2023 in DIRETTA: doppietta di Daly OA Sport

Inghilterra - Italia femminile in tv e streaming: dove vedere, diretta in ... Stadionews.it

Inghilterra D Italia D in Diretta [LIVE] : Tabellini e risultato (calcio ... SportyTrader

LIVE Inghilterra-Italia 31-14, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: non basta una buona ripresa. Gli azzurri escono sconfitti da Twickenham OA Sport

Sei Nazioni, Inghilterra-Italia oggi alle 16 LIVE su Sky Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95' Finisce la partita, Inghilterra-Italia femminile 2-1. 94' Serturini in contropiede sbaglia il tiro decisivo. 92' Kelly da fuori area non trova la porta. 9 ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Italia femminile, Arnold Clark Cup, le azzurre devono ripartire dopo la sconfitta. L’Italia femminile cerca di rialzare la testa dopo la ...