LIVE Inghilterra-Italia 1-0 calcio femminile | Arnold Clark Cup 2023 in DIRETTA | Daly sfiora il raddoppio

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Fuori Boattin, dentro Linari nell’. 54? Ancoracon il destro in scivolata non trova la porta. 52? Dentro Nobbs e Zelem, fuori Park e Walsh nell’. 50? Comincia la girandola di sostituzioni. 48? Girata disul fondo. 46? Inizia il secondo tempo! 17.05 Tanti, troppi errori tecnici per l’, la percentuale dei passaggi completati è davvero bassa, l’gioca unpulito e tecnico ma non è al massimo della forma. Servirà avanzare il baricentro per tentare di segnare alla nazionale inglese. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Lancio troppo ...