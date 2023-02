LIVE Inghilterra-Italia 1-0 calcio femminile | Arnold Clark Cup 2023 in DIRETTA | Daly sblocca la partita di testa

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33?che non riesce a reagire, pressing inglese. 31? Gol di, colpo diperfetto nel primo palo,1-0. 29? Lancio troppo lungo di Galli per Girelli. 27? Appoggio sbagliato di Girelli al volo per Giacinti. 25?che vive di fiammate, di base i ritmi non sono molto alti. 23? Greenwood ferma Giacinti in contropiede. 21? Troppi errori tecnici per l’in fase offensiva. 19? Girelli sbaglia il passaggio per Giacinti. 17? Tiro sbilenco di Le Tissier da fuori area. 15? La nazionale inglese alza il baricentro. 13? Buon palleggio dell’, ma manca precisione per l’ultimo passaggio. 11? Park da fuori area, manda sul fondo il pallone. 9? ...