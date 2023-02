LIVE Fiorentina-Empoli 0-1 | decide Cambiaghi | Bandinelli salva sulla linea

Al Franchi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,ed Empoli si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...Calciomercato.it vi offre i match traed Empoli e tra Salernitana e Lazio in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- Empoli e Salernitana - LazioFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; ...

Diretta Fiorentina - Empoli (0-1) Serie A 2022 la Repubblica

LIVE – Fiorentina-Empoli 0-1 st. Viola poco lucida, Quarta il più pericoloso Viola News

LIVE Fiorentina-Empoli 0-1: Cambiaghi la sblocca, poi il Var è protagonista. Due cambi per Italiano | Primapagina ... Calciomercato.com

LIVE FV, FIORENTINA-EMPOLI 0-1: SI RIPARTE CON DUE CAMBI Firenze Viola

Fiorentina-Empoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

64' - Giallo per Baldanzi per un altro intervento su Dodo. 60' - Giallo per Ismaijli che entra in ritardo su Dodo. 59' - Cambiaghi non ce la fa: al suo posto entra ...47' - Fiorentina che riparte con un corner non sfruttato e un altro buco in difesa, stavolta non sfruttato da Caputo che sbaglia un controllo. 45' - SI RIPARTE CON DUE CAMBI PER ...