LIVE – Catanzaro-Monopoli 3-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ladi, match valido per la ventottesima giornata di. Nel girone C la capolista incontrastata di questo campionato sfida allo stadio Ceravolo una formazione di alta classifica ma che paga addirittura 31 punti di distacco. Non sarà comunque una passeggiata per i calabresi contro i pugliesi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 19 febbraio. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH3-0 (1? Iemmello, 30? Vandeputte, 46? Biasci) 46?- Si riparte! Subito gol! Biasci realizza il gol con un tiro preciso ...