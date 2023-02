LIVE – Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | mass start maschile DIRETTA

(Di domenica 19 febbraio 2023) Latestuale dellaaidi. Per l’Italia sarà in pista solamente Tommaso Giacomel, a caccia di un risultato importante per chiudere al meglio questa rassegna iridata. Appuntamento alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LALIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 12:23 – Buongiorno e buona domenica, amici di Sportface. Dopo le incredibili emozioni di ieri si torna a sciare e sparare in quel di. A breve la partenza della. SportFace.

... Arianna Secondini ore 15:10: C.ti Mondiali Mass Start Maschile (diretta) da Oberhof [...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La diretta testuale della mass start femminile ai Mondiali 2023 dia Oberhof . Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Samuela Comola. ...LIST PER AGGIORNARE IL...

LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: orari e pettorali. Vittozzi e Wierer all'ultima sfida, in gara anche Auchentaller OA Sport

LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2023 in DIRETTA: Johannes Boe a caccia di nuovi record, Tommaso Giacomel per la sorpresa OA Sport

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: LEGGENDARIE! Italia oroooo! Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi campionesse del mondo! OA Sport

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2023 in DIRETTA: oro a sorpresa per la Francia! Norvegia e Svezia sul podio, Italia settima OA Sport

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Vittozzi/Giacomel splendido bronzo! Oro Norvegia e argento Austria OA Sport

Buon pomeriggio amici di OA Sport e e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile, valida per i Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberhof (Germania). Ultimo titolo Mondiale in palio, ...valido per i Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberhof in Germania. Si assegna l’ultima medaglia d’oro maschile della rassegna iridata in Germania con la mass start che vede al via come da ...