LIVE Biathlon | Mass start maschile Mondiali 2023 in DIRETTA | Johannes Boe sbaglia ma è nel gruppo di testa

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53: J. Boe none riparte da solo,no tutti gli altri tranne Samuelsson, nonLaegreid ed è il terzo 12.52: Terzo poligono 12.50: Al km 8.3didi sei: Claude, Samuelsson, Jacquelin, Rastorguyevs, Ponsiluoma, J. Boe 12.49: Al km 7.9 Claude, Samuelsson, Jacquelin, Rastorguyevs, Ponsiluoma, a 4? J. Boe, a 17? Laegreid, a 26? Fillon Maillet e Kuehn 12.48: J. Boe sta andando fortissimo e si è riportato su Ponsiluoma che ha avvicinato i tre di12.46: Altri tre errori per Giacomel, davanti ci sono Claude, Samuelsson, Jacquelin, a 8? Rastorguyevs, a 18? Ponsiluoma, a 23? J. Boe, Laegreid, Strelow 12.45: Se ne vanno Jacquelin, Samuelsson e Claude, un altro errore per J. Boe, ...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile, valida per i Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberhof (Germania). Ultimo titolo Mondiale in palio, ...