LIVE Biathlon | Mass start femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer all’assalto!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e e benvenuti alladella, valida per idiin programma a Oberhof (Germania). Ultimo titolo Mondiale in palio, l’Italia dopo la grande gioia della staffetta di ieri punta ancora in alto con; le avversarie non mancano e tutte tireranno fuori qualcosa in più per l’ultima esibizione in Turingia!sono due tra le principali protagoniste attese per la partenza in lineadei ...