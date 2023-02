LIVE Avellino-Viterbese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Maisto, Casarini, D’Angelo; Russo, Marconi, Trotta. A disp.: Pizzella, Mele, Sottini, Kanoute, Garetto, Gambale, Benedetti, Di Gaudio, Tounkara, Matera, Ricciardi, Solaro, Fusco, Perrone. All.: Rastelli. Viiterbese (3-5-2): Bisogno; Ricci, Riggio, Monteagudo; Pavlev, Megelaitis, Mastropietro, Mungo, Devetak; Jallow, Marotta. A disp.: Dekic, Chicarella, Rabiu, Semenzato, D’Uffizi, Polidori, Aromatario, Mbaye, Rodio, Nesta, Ingegneri, Barillà. All.: Lopez. Arbitro: Madonia di Palermo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ACR Messina - Fidelis Andria 14:30 Avellino - Viterbese 14:30 Arbitro: Dario Madonia di Palermo coadiuvato dagli assistenti Marco Lencioni di Lucca e Giuseppe Lipari di Brescia

Avellino e Viterbese si sfidano nella 28esima giornata di Serie C