(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ORARI DI OGGI: QUANDO CORRE MARCELL JACOBS 17.50 6.55 per Marcell Jacobs che fa il primato stagionale, ma non basta per diventare campione italiano! 17.48 CLAMOROSO VINCE! 6.54!! Jacobs ha accusato un fastidio: c’è una smorfia. 17.45 Ma è tutto pronto per la finale tanto attesa dei 60 metri maschili con Marcell Jacobs. In partenza ci sono: Kyereme, Polanco Rijo, Rigali,, Jacobs, Ricci, Federici, Donola. 17.43 Finale davvero tiratissima con Fontana che è seconda (7.33) e Bongiorni terza (7.34). 17.41 7.31 per Gloria Hooper che è campionessa italiana! Primato stagionale sbriciolato per lei. 17.39 E’ tempo della finale dei 60 metri femminili. Al via: Melon, Donato, Fontana, Bongiorni, Herrera Abreu, Hooper, Siragusa, Pagliarini. 17.32 ...

... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor 2023 in DIRETTA: clamoroso! Ceccarelli fa 6.54 e batte Jacobs! OA Sport

Atletica, Jacobs in pista a Lievin: il meeting in tv e streaming su Sky Sky Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Italiani Assoluti Live - Record italiano di Roberta Bruni nella più ... Queen Atletica

54, saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport domenica dalle 16 alle 17.55. Negli stessi orari, diretta streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai saranno in streaming su ...Attesa per la seconda giornata dei campionati italiani indoor ad Ancona con Monia Cantarella che va a caccia di una medaglia nel peso maschile mentre Junior Tardioli, impegnato nella prima batteria, ...