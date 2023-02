(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ORARI DI OGGI: QUANDO CORRE MARCELL JACOBS 18.28 Darya Derkach balza al comando nel triplo: 14.00 la sua misura. 18.20 Vince Ludovica Cavalli con il tempo di 9:14.25. 18.16 Ancora nessuna ha fatto la differenza nei 3000 metri. 18.11 Comincia anche la finale dei 3000 metri femminili. 18.09 Nel getto del peso femminile c’è al comando la classe 2004 Anna Musci con una buona misura: 15.74. 18.05 Ossama Meslek è campione italiano assoluto sui 3000 metri: 7:52.90. 18.01 Cominciata la finale dei 3000 metri maschili. 17.59 Nel triplo femminile è in prima posizione Ottavia Cestonaro con un salto da 13.96. 17.56si è migliorato addirittura di quattro centesimi dal 6.58 a 6.54. 17.54a Rai Sport: “E’ qualcosa di incredibile, per me è già un onore ...

... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Calendario Campionati Italiani atletica oggi: orari domenica 19 febbraio, programma, tv, streaming OA Sport

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2023 in DIRETTA: record italiano di Bruni nell'asta! Titoli tricolori per Vallortigara, Iapichino e Arese! Stupisce Dal Molin, delude Furlani OA Sport

LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor 2023 in DIRETTA: clamoroso! Ceccarelli fa 6.54 e batte Jacobs! Bene Fabbri e Tecuceanu OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA E GLI ORARI DI OGGI: QUANDO CORRE MARCELL JACOBS 18.28 Darya Derkach balza al comando nel triplo: 14.00 la sua misura. 18.20 Vince Ludovica Caval ...54, saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport domenica dalle 16 alle 17.55. Negli stessi orari, diretta streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai saranno in streaming su ...