(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ORARI DI OGGI: QUANDO CORRE MARCELL17.29 E’ terminata la gara del getto del peso con il successo di Leonardo. 17.25 Che tempo per Catalin! 1:45.99! A pochi centesimi dalitaliano di Giuseppe D’Urso. 17.21 Prima serie degli 800 metri maschili vinta da Leonardo Cuzzolin con il tempo di 1:50.45. 17.18 21.60 PER LEONARDO! Sette centimetri dalChe lancio per il fiorentino! 17.15 Eloisa Coiro firma un gran tempo e vince la seconda serie degli 800 metri femminili con il crono di 2:03.55. 17.11 Seconda serie degli 800 metri al femminile che parte. 17.08 Finora non si migliorano i pesisti. 17.05 Prima con il tempo di 2:10.03 ...

... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor 2023 in DIRETTA: 6.56 per un buon Jacobs in batteria, Fabbri e Tecuceanu sfiorano il record italiano! OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Calendario Campionati Italiani atletica oggi: orari domenica 19 febbraio, programma, tv, streaming OA Sport

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2023 in DIRETTA: record italiano di Bruni nell'asta! Titoli tricolori per Vallortigara, Iapichino e Arese! Stupisce Dal Molin, delude Furlani OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Attesa per la seconda giornata dei campionati italiani indoor ad Ancona con Monia Cantarella che va a caccia di una medaglia nel peso maschile mentre Junior Tardioli, impegnato nella prima batteria, ...(in aggiornamento) DIRETTA STREAMING su atletica.tv fino alle 16.15, DIRETTA TV su RaiSport dalle 16.15 alle 17.55. Nella prima giornata di Ancona si assegnano 11 titoli italiani Si assegnano 11 titol ...