L’Italia cresce più di Germania e Francia ma non c’è da rallegrarsi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) La crescita del Pil italiano supera quello dei nostri “cuginetti” europei. Ma c’è un motivo per non rallegrarsene troppo Gli ultimi dati parlano chiaro:più di: il nostro Paese regge i ritmi imposti dalla Ue. Il Premier Giorgia Meloni – IlovetradingI numeri diffusi dalla commissione europea- che prevedono peruna crescita dello 0,8% contro lo striminzito +0,3% dell’ultima stima – producono qualche legittima soddisfazione al ministero dell’Economia. Mentre il mondo dei previsori internazionali faceva piovere su Roma stime nere di recessione più o meno profonda, il nostro paese regge ai ritmi imposti dall’Europa. Il 2022 è stato un anno da record per: nonostante la crescita dell’inflazione, il caro energia e il boom dei prezzi delle ...