L’infedeltà è un evento dirompente nella coppia ma può produrre anche risvolti positivi

(Di domenica 19 febbraio 2023)è uno dei temi più difficili da affrontare sia per le coppie che ne sono coinvolte, sia per i clinici che se ne occupano. Nonostante essa sia un fenomeno molto diffuso, la ricerca in merito rimane limitata. La complessità del costrutto rende infatti difficile la sua definizione. In una revisione della letteratura scientifica degli articoli pubblicati dal 1987 fino ad aprile 2021 è emerso che i ricercatori, i clinici e la popolazione generale concettualizzanoin maniera eterogenea e che le sue conseguenze possono essere le più disparate e sono diverse per la parte tradita, per il fedifrago e per l’amante. “Adulterio” deriva dalla parola latina che significa corruzione. Persino fra colleghi, a volte, quando si parla di pazienti che hanno assunto il ruolo di traditori, la terminologia usata è quella giuridica che concerne i ...