Linea Verde 19 febbraio 2023 | la puntata di oggi | Ortona e la costa abruzzese

... sabato 18 febbraio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara,...... fronteggiando da solo lanemica. Proprio il suo gesto sblocca la situazione, portando a una ...del budget per far sì che fossero coperte tutte le eccedenze e che il film ottenesse la luce...

Da Ortona alle colline che lambiscono la Maiella: va in onda la puntata di Linea Verde girata in Abruzzo ChietiToday

Il 21 febbraio le telecamere di Rai 1 a Massa Marittima per le riprese di “Linea Verde” IlGiunco.net

"Linea Verde" martedì in città LA NAZIONE

LINEA VERDE: DOMANI "ABRUZZO TRA TERRA E MARE" | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Abruzzoweb.it

Mercato agricolo linea verde - Comune di Leffe - eventi L'Eco di Bergamo

Martedì prossimo, la troupe televisiva della trasmissione di Rai 1 "Linea Verde" sarà a Massa Marittima, la mattina, a partire dalle 9, per le riprese in città della puntata dedicata alla Maremma che ...Un viaggio lungo la costa abruzzese, da Ortona fino alle colline che lambiscono il massiccio della Majella: questo l’itinerario di “Linea Verde”, domenica 19 febbraio alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia.