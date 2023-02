Ligue 1 | PSG-Lille | da 2-0 a 2-3 LIVE Poi il Monaco | in serata Nantes e Marsiglia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Prosegue la 24ª giornata di1, con sette partite in programma in questa domenica. Apre alle 13 il Paris Saint-Germain: dopo le tre...

...giornata di1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici. Ha accorciato le distanze il Marsiglia. E lo ha fatto sfruttando il momento negativo del. La ...Tra le partite in Europa ricordiamo- Lille ad aprire il programma di1 alle ore 13 quindi in Bundesliga le gare interne di Union Berlino e Dortmund mentre in Premier League quella dello ...

Ligue 1: PSG-Lille 2-2 LIVE. Poi il Monaco, in serata Nantes e Marsiglia | Estero | Calciomercato.com Calciomercato.com

PSG-Lille, il pronostico: padroni di casa favoriti, stuzzica l'opzione GOAL Footballnews24.it

PSG - Lille live: Calcio - Ligue 1 Eurosport IT

Psg-Lille, gol pazzesco di Mbappe | VIDEO GianlucaDiMarzio.com

Pronostici calcio, Psg-Lille: Goal + Over 2.5 a quota 1.95 La Gazzetta dello Sport

PSG - Lille gol, ecco le immagini dei primi 45': apre Mbappe con una prodezza; raddoppia Neymar; gli ospiti trovano il 2-1 con Diakite ...Le PSG reçoit, ce dimanche, une solide équipe de Lille, 5e de Ligue 1. Après 3 défaites consécutives, les Parisiens n’ont plus le droit à l’erreur. Les compositions officielles sont tombées ! La MNM e ...