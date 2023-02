Ligue 1 | Messi e Mbappé salvano il PSG | 4-3 al Lille Monaco ok | il Nantes perde a Lens LIVE | Marsiglia in serata

... il Psg strappa la vittoria quasi allo scadere: non è bastata la rimonta del Lille e l'infortunio shock di Neymar , uscito in barella al 51' in lacrime, per fermare Leoe i suoi . Per gli ...Non solo, ma anche Mbappé, con una doppietta, e Neymar, uscito però su infortunio, probabilmente grave. SCELTE Con tre gol e molte emozioni, il primo tempo si fa interessante per l'...

Ligue 1: Messi e Mbappé salvano il PSG, 4-3 al Lille. Ok il Monaco. LIVE: Lens-Nantes. Stasera il Marsiglia | Estero Calciomercato.com

Capolavoro Messi: punizione show del 4-3 al 95'! Lille ko Corriere dello Sport

Incredibile Psg: ribalta 4-3 il Lilla con un gioiello di Messi al 95'. Brutto infortunio per Neymar La Gazzetta dello Sport

Ligue 1 - Lionel Messi è un cecchino: punizione che vale una vittoria all'ultimo Eurosport IT

Ligue 1: Messi fa vincere il Psg al 95'. Ma Neymar è a rischio per il Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

Contro il Lille, il Psg strappa i tre punti grazie a un capolavoro dell'argentino: ecco cosa è successo quasi allo scadere ...Il PSG rimonta clamorosamente il Lille nel finale, vincendo una gara che sembrava ormai persa; per il tecnico della squadra ospite Paulo Fonseca, la differenza l'hanno fatta i soliti Mbappé e Messi.