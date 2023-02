Ligue 1 | Messi e Mbappé salvano il PSG | 4-3 al Lille Monaco ok | il Nantes perde a Lens LIVE | Marsiglia avanti

(Di domenica 19 febbraio 2023) Prosegue la 24ª giornata di1, con sette partite in programma in questa domenica. Apre alle 13 il Paris Saint-Germain. Dopo le tre...

Il Paris ritorna all'attacco, Mbappé firma il 3 - 3 all'87' e poiin pieno recupero realizza la prodezza su punizione che vale il poker: mancino chirurgico che sbatte sul palo si ......in casa nella 24/a giornata della1 il Lilla allenato da Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma. Finisce 4 - 3 al Parco dei Principi, con Mbappé che firma una doppietta; anche Neymar e...

Nantes travolto a Lens, Messi pazzesco salva il Psg al 95'! Tuttosport

Ligue 1: Messi e Mbappé salvano il PSG, 4-3 al Lille. Monaco ok, il Nantes perde a Lens. LIVE: Marsiglia sotto | Estero ... Calciomercato.com

Incredibile Psg: ribalta 4-3 il Lilla con un gioiello di Messi al 95'. Brutto infortunio per Neymar La Gazzetta dello Sport

Ligue 1: Messi fa vincere il Psg al 95'. Ma Neymar è a rischio per il Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

Ligue 1, PSG-Lille 4-3: Messi e Mbappé tirano fuori dai guai Galitier Eurosport IT

Contro il Lille, il Psg strappa i tre punti grazie a un capolavoro dell'argentino: ecco cosa è successo quasi allo scadere ...Il Paris Saint-Germain, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della Ligue 1 il Lilla allenato da Pau ...