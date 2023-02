(Di domenica 19 febbraio 2023) Il, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della1 il Lilla allenato da ...

IlSaint - Germain, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della1 il Lilla allenato da ...Una squadra malata, in crisi, ma che nel momento peggiore si aggrappa ai suoi campioni. Ha davvero dell'incredibile quanto visto al Parco dei Principi nel lunch match di1 traSaint - Germain e Lille : da una parte Mbappé, Messi e Neymar , dall'altra una vecchia conoscenza del calcio italiano come Paulo Fonseca , che ha sfiorato l'impresa prima di ...

Ligue 1: il Paris Saint-Germain vince con i 'tre tenori' - Calcio Agenzia ANSA

PSG-Lille 4-3, gol e highlights: Mbappé e Messi da urlo, infortunio per Neymar Sky Sport

Ligue 1 - Paris Saint Germain-Lille 4-3: partita assurda nella Capitale Voce Giallo Rossa

Bayern - Paris, anteprima ottavi di Champions League: dove ... UEFA.com

Ligue 1, il Monaco mette ko il Paris Saint-Germain. Ok il Marsiglia QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Paris Saint-Germain, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della Ligue 1 il Lilla allenato da Pau ...Vittoria allo scadere per il PSG, che supera il Lille grazie a una punizione magistrale di Leo Messi. Dopo essere andata in vantaggio grazie a una perla di Mbappé, la squadra di Galtier si fa ...