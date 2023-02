«Light is life» | il primo weekend è da tutto esaurito | in migliaia per Città Alta illuminata

Leggi anche Weekend di Carnevale:is, Festival dell'Oriente, gastronomia e Tutti Fenomeni in concerto Corteo tra le vie del paese sfilata delle maschere in piazza: a Corzano organizza ......Bam bam Twist Barrilete cosmico Foxy Solo Noi Domenica Cenerentola Ora e per sempre Lost for... A curare lo show e ildesign è Jacopo Ricci , che ha già curato show di grandi artisti quali ...

«Light is life», il primo weekend è da tutto esaurito: in migliaia per ... L'Eco di Bergamo

Città Alta si accende con Light is Life: inaugurata la festa delle luci BergamoNews.it

Light is Life a Bergamo e Brescia: le installazioni da non perdere per ... Stile e Trend Fanpage

Light is Life, la Festa delle Luci a Brescia e Bergamo Popolis