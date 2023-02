Liga 2022 2023 | Griezmann stende l’Athletic Bilbao | l’Atletico Madrid balza al quarto posto

(Di domenica 19 febbraio 2023)soffre, ma piega 1-0 di misuranel match valevole per la ventiduesima giornata de Lagrazie ad un gol realizzato nella ripresa da Antoine. Gli uomini guidati da Diego Pablo Simeone, dopo una lunga fase di studio, iniziano a creare diverse occasioni, ma la formazione ospite si difende in maniera ordinata e tenta di colpire in contropiede. Nella ripresa l’allenatore dei padroni di casa fa una girandola di cambi nella speranza di dare una svolta alla partita e al 73? ci pensaa sbloccare il punteggio, andando a segno su assist di Memphis Depay. Per i Colchoneros si tratta della terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e, in virtù di questo risultato, ...

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Cadice, sfida valida per la ventiduesima giornata di/2023. I blaugrana arrivano a questo match con un buon margine di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica, ma i Blancos hanno già vinto in questo turno e quindi Xavi non vuole passi ...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid ed Athletic Bilbao, sfida valida per la ventiduesima giornata di/2023. La squadra di Simeone si trova in un buon momento di forma, con una striscia di risultati utili e tre successi ottenuti nelle ultime quattro gare di campionato disputate. I baschi non ...

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-CADICE, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

Diretta Elche - Espanyol (0-1) La Liga 2022 la Repubblica

HIGHLIGHTS E GOL Osasuna-Real Madrid 0-2, Liga 2022/23 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Liga 2022/23: Valverde e Asensio trascinano il Real Madrid, Osasuna battuto 0-2 SPORTFACE.IT

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Cadice, sfida valida per la ventiduesima giornata di Liga 2022/2023. I blaugrana arrivano a questo match con un buon margine di vantaggio sul Real Madrid ...2-0 in trasferta con reti nel finale di Valverde e Asensio Il quadro della 22/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...