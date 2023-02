(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel corso della IGN Fest, è stata, con un trailer, anche ladiof P, attesissimodi Neowiz e Round8 che rivista completamente la storia di Pinocchio: scopriamo insieme tutti i dettagli Annunciato a fine 2021,of P è un action-RPGdi Neowiz e Round8 Studio ambientato in una rivisitazione in chiave Belle Epoque della favola di Pinocchio… forse in chiave leggermente più dark. In questo caso, il nostro protagonista andrà ad esplorare la decaduta città di Krat, alla ricerca di Mastro Geppetto, che sembra l’artefice di una distruzione dilagante. Il titolo arriverà su Xbox One, Xbox Series X S, PS4, PS5 e PC e sarà disponibile, sin dal day one, tramite il servizio di Xbox Game Pass. Nelle scorse ore, durante ...

of P è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC e arriverà il primo giorno su Game Pass. Tags finestra di lancioof P NeowizNeowiz Games e Round 8 Studio hanno pubblicato il trailer giapponese , del souls - like ispirato alla favola di Collodi,of P . Di recente è statala longevità della storia principale . Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, il titolo è un gioco soul - like ambientato in un oscuro mondo ispirato alla ...

Lies of P: svelata la finestra d'uscita del soulslike di Pinocchio! tuttoteK

Lies of P: svelata la finestra di lancio Gamesvillage

Lies of P, l'ultimo trailer del "nuovo Bloodborne" con Pinocchio ... Spaziogames.it

Lies of P e l'arte del saper mentire IGN ITALY

Lies of P: svelata la durata del souls-like con Pinocchio in arrivo su ... Multiplayer.it

Nel corso della IGN Fest, è stata svelata, con un trailer, anche la finestra d'uscita di Lies of P, attesissimo soulslike di Neowiz e Round8.Lies of P, l'oscura rivisitazione in chiave soulslike della storia di Pinocchio, è riemerso ancora una volta con un nuovo trailer all'edizione 2023 di IGN Fan Fest, che potete scoprire in basso. Il nu ...