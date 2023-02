L’identikit del bravo studente | maschio e di buona famiglia Occhio docenti al tranello degli stereotipi | uno studio ci viene in aiuto

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 19 febbraio 2023) Unocondotto dalle università di Tubinga e Maastricht ha evidenziato che gli insegnanti hanno una tendenza a considerare i ragazzi come più dotati rispetto alle ragazze, anche quando le capacità cognitive sono equivalenti. Inoltre, sembrerebbe che gli insegnanti tendano a valutare maggiormente come dotati i bambini provenienti da famiglie con un alto livello di istruzione. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Gifted Child Quarterly. L'articolo .