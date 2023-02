L’ex monastero di Valmarina | un salto nel Medioevo fra i Colli cittadini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Bergamo. Il vento scorre lento fra i rami spogli degli alberi, mentre i campi riposano in attesa di esser arati per la primavera. Il tempo sembra essersi fermato al, eppuredisi trova solo a poche centinaia di metri da una delle principali arterie stradali che conducono da Bergamo alla Val Brembana. Al centro del Parco Regionale deidi Bergamo, l’edificio sovrasta l’omonima e piccola valletta che prende con ogni probabilità il nome dalla “marra” (i mucchi di sassi ottenuti grazie allo scavo nelle rocce), A favorire la sua costruzione la presenza del corso d’acqua che attraversa l’area e che venne prontamente incanalato dalle monache che decisero di sfruttarlo per le proprie attività di sostentamento. Devote alla regola benedettina che prevedeva una particolare ...