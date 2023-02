L’esposto della Lega contro Sanremo | “Fedez e Rosa Chemical indecorosi | pensare ai bambini”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ladi Matteo Salvini ha presento “un esposto all’Agcom per lo spettacolo andato in onda sul servizio pubblico durante il festival di”. Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesiolo hanno reso noto.si concentra su due punti. Il primo è che diverse parti del festival hanno mostrato uno spettacolo “non decoroso né rispettoso nei confronti di tutti gli italiani che pagano il canone”. Infatti, hanno sottolineato i parlamentari in un comunicato, “dalle 7 alle 23, come è noto, si deve tener conto del fatto che davanti alla Tv ci potrebbero essere i più piccoli”. Per un pubblico composto potenzialmente anche da, “scene come quelle di Blanco che prende a calci con veemenza i fiori”, oppure ...