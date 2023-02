Lecce | Gallo | «Contro le big abbiamo un altro passo»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Antonino, difensore del, ha parlato dopo il successo esterno dei giallorossi in casa dell’Atalanta Antonino, difensore del, ha parlato a Dazn dopo il 2-1 all’Atalanta. LE PAROLE – «fatto un’ottima partita,le bigspesso une questa vittoria così ci serviva. Il mister da subito ci aveva di andarli a prendere a uomo, sapevamo che non sarebbe stato facile ma è arrivato un grande successo, frutto del lavoro che facciamo ogni giorno, in allenamento tutti danno sempre il massimo. Il campionato, però, è ancora lungo e può accadere di tutto. Subito testa alla prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Antonino, difensore del, ha parlato dopo il successo esterno dei giallorossi in casa dell'Atalanta Antonino, difensore del, ha parlato a Dazn dopo il 2 - 1 all'Atalanta. LE PAROLE - "...All.: Gasperini(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Tuia (23' st Ceccaroni), Baschirotto,; Blin, Hjulmand, Maleh (27' st Askildsen); Di Francesco (24' st Oudin), Ceesay (17' st Colombo), Banda ...

Lecce, Gallo: "Con le grandi abbiamo un altro passo" Sportitalia

Lecce, Gallo: "Vittoria frutto del lavoro settimanale, stiamo crescendo partita dopo partita" TUTTO mercato WEB

Lecce, Gallo: "Con le big abbiamo spesso un altro passo" Tutto Atalanta

Antonino Gallo, difensore del Lecce – Il Punto Quotidiano Il Punto Quotidiano

Chi l'azzecca La formazione del Lecce secondo i quotidiani ... Calcio Lecce

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...in coppia con Gallo, per annullare Zappacosta. Tecnicamente fa il minimo indispensabile e gli errori ci sono, anche se è bravo a ritagliarsi lo spazio per la seconda conclusione di giornata del Lecce ...