Lecce | Baroni | «Vogliamo giocarcela con le più forti Vi svelo il segreto»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Marco, allenatore del, ha parlato dopo il successo esterno in casa dell’Atalanta: le dichiarazioni Marco, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il successo di Bergamo. LA VITTORIA – «Sono molto soddisfatto per i ragazzi, abbiamo fatto molto bene aggredendoli per limitarne le qualità. La squadra ha fatto bene con equilibrio e compattezza. Stiamo crescendo, cisempre confrontare con le piùe queste partite ci aiutano a migliorare. Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra». MEGLIO CON LE BIG – «Contro le grandi squadre cerchiamo di sopperire con l’organizzazione e la pressione a uomo. La squadra ci crede, oggi eravamo pieni di assenti ma abbiamo fatto bene, anche Falcone nonostante l’episodio, così come anche Tuia». L'articolo ...

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Tuia (23' st Ceccaroni), Baschirotto, Gallo; ... All.: Ammoniti : Demiral per comportamento non regolamentare, Zappacosta, Di Francesco, Gallo,... Il conquista tre punti a Bergamo; fa un plauso a tutto il gruppo per la prestazione. Gasperini non nasconde l'amara delusione.

Atalanta-Lecce, le pagelle: Falcone sbaglia e rimedia, come tutti merita la promozione. Gendrey-Hjulmand attenti, Strefezza entra e pennella LECCE: Falcone 6 – L'erroraccio che vale i brividi finali i ... Il tecnico: "Noi dobbiamo pensare che la qualità è fondamentale. A me interessa l'atteggiamento della squadra"