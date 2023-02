Lecce | Baroni | 'La vittoria con l'Atalanta ci aiuta a migliorare'

Con la vittoria di oggi invece ilsi porta al tredicesimo posto, momentaneamente a dieci punti dalla zona retrocessione. 19 febbraio 2023AGI - Uncinico, grintoso e in forma smagliante, piazza un autentico colpaccio in casa dell'Atalanta, ... grazie a questo successo la squadra disale a 27 punti in classifica, portandosi ...

Lecce, Baroni: “Contro l’Atalanta a mille per provarci” ItaSportPress

Lecce, Baroni: “Aggredito e tolto idee all’Atalanta” ItaSportPress

LIVE TMW - Lecce, tra pochi minuti la conferenza stampa di Baroni TUTTO mercato WEB

LECCE - Baroni: "Abbiamo fatto molto bene, questo gruppo mi dà soddisfazione" Napoli Magazine

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Soddisfatto per i ragazzi, abbiamo fatto molto bene aggredendoli e pressandoli per togliergl ...Il Lecce si conferma squadra indigesta alle grandi del nostro campionato e infligge la seconda sconfitta in due partite all'Atalanta. Al Gewiss finisce 2-1 per i salentini, che aprono le danze dopo ap ...