(Di domenica 19 febbraio 2023) Tra lemesse a rimborso, anche l'acquisto del manuale Sexploration. Giochi proibiti per coppie. Istruzioni per l'uso. , edito da Mondadori

Tra lemesse a rimborso, anche l'acquisto del manuale Sexploration. Giochi proibiti per coppie. Istruzioni per l'uso. , edito da MondadoriLunga la liste delle: si va dalle 48 euro in pasticceria ai 3.800 euro a una casa d'asta a Berlino, 1.507 euro in un ristorante a Ibiza, 50 euro dal pescivendolo, 50 euro in macelleria, ...

Le spese anomale: orecchini e il libro sul sesso QUOTIDIANO NAZIONALE

Firenze, spese anomale tra cene, pesce e pasticceria: il sovrintendente del Maggio musicale indagato per peculato Il Tempo

Corea del Nord: quando comprò mille Volvo, senza pagarle WIRED Italia

Caldo anomalo e ondate di gelo, l'altalenante mese di gennaio ... greenMe.it

Nerviano, colori anomali nel fiume Olona La Prealpina

Regali non simbolici a spese dei cittadini, consumazioni in bar, ristoranti e pasticcerie anche in periodi festivi oppure senza "nessuna giustificazione istituzionale", per un totale di oltre 25mila e ...La guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno provocato una riduzione dei rendimenti dei fondi pensione. Ma si tratta di un evento eccezionale e anomalo, secondo il presidente ...