Le fatiche europee si fanno sentire | Roma senza Dybala e Pellegrini | Lazio con Pedro non al top

(Di domenica 19 febbraio 2023) Laper dimenticare Salisburgo, laper dare continuità dopo la vittoria col Cluj. Due punti separano le duene in classifica nel turno che le vedrà sfidare Verona e Salernitana. In un Olimpico sold out, Mourinho deve rinunciare a Pauloe Lorenzo, entrambi usciti acciaccati dal match perso alla Red Bull Arena in Europa League. Contro gli uomini di Zaffaroni, lo Special One deve ridisegnare lai due uomini più tecnici del reparto offensivo. Abraham ed El Shaarawy sono sicuri del posto e dovrebbe esserlo anche Andrea Belotti, a caccia di gol pesanti. Un po’ come l’inglese che cerca la seconda rete consecutiva in casa che manca da marzo 2022. Le alternative alla doppia punta sono due: Volpato, che al Verona ha segnato due volte ...

Spezia " Juventus, le formazioni: Chiesa non convocato, davanti tocca a Kean Le, passate e future, costringono però Allegri a mischiare le carte a disposizione, anche per non ...Non giocando le coppe, la Dea diventa a questo punto una delle principali candidate per ...è troppo importante in un turno in cui le dirette concorrenti potrebbero risentire delledi ...

Le fatiche europee si fanno sentire: Roma senza Dybala e Pellegrini ... SPORTFACE.IT

Roma, l’orgoglio di Mourinho e le fatiche d’Europa Corriere dello Sport

Consigli scommesse: due derby e le fatiche delle coppe europee ... Goalist

Il ruolo delle italiane nelle coppe europee Il Post

Verso Roma-Hellas Verona: il dubbio si chiama Paulo Dybala Il Romanista

Sfida spigolosa per i giallorossi che dopo le fatiche in campo europeo affronteranno un Verona agguerrito, a caccia di punti salvezza e reduci da ottimi risultati consecutivi. Mourinho quasi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...