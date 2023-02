Le 3 minacce green all’economia italiana

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’integralismo ideologico dell’Unione europea rischia seriamente di mettere in ginocchio l’economia. Le ultime scelte adottate in sede Ue, infatti, potrebbero comportare dei risvolti alquanto negativi per il nostro Paese. A cominciare dalla normativa approvata nelle scorse ore dal Parlamento europeo che stabilisce l’azzeramento delle emissioni di CO² attraverso lo stop alla vendita di auto con motori a benzina e diesel in Europa dal 2035. Un vero e proprio suicidio economico e sociale, che non tiene minimamente conto né dell’impreparazione sul piano tecnologico dei paesi Ue, né tantomeno del pericoloso rischio geopolitico di doversi sottomettere alla Cina per gli approvvigionamenti di litio e cobalto. Senza contare, poi, le difficoltà legate allo smaltimento delle batterie, che potrebbero creare non pochi problemi a quell’ambiente tanto caro alle istituzioni ...