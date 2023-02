L' azzardo di Macron sugli irregolari

Leggi su panorama

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il presidente francese punta su una legge che consentirebbe agli immigrati di rimanere nel Paese, ma solo se accettano di lavorare nei settori con grave deficit di manodopera. Gli altri, promette, saranno espulsi. Ma la politica del «piede in due scarpe» alla fine scontenta tutti. «Fermezza» e «umanità». Sono i due pilastri sui quali, secondo Emmanuel, si basa la legge sull’immigrazione presentata a inizio febbraio al Consiglio dei ministri. Ma il presidente francese si è guardato bene dal sottolineare l’aspetto pragmatico del progetto che potrebbe essere riassunto con una formula tanto semplice quanto diretta: in Francia resta solo chi serve. Per tutti gli altri, Parigi promette il pugno duro, sferrato a suon di espulsioni, soprattutto di quei migrantigià condannati. Il Paese, come buona parte del resto d’Europa, ha bisogno di ...