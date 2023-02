Lazza | dopo Sanremo la grande delusione “E’ l’ultima volta che lo faccio”

... 23 appuntamenti in 10 città LE IMMAGINI Fotogallery - A Sanremofirma scarpe e altri oggetti ...Fotogallery - Il Boss lancia la sua chitarra durante il concerto ma qualcosa va storto MORTA......Emi piace'. Fluidità, provocazioni e autotune al Festival l'hanno fatta da padrone: che ne pensa 'Queste cose non musicali fanno notizia, è sempre stato così. Per le canzoni vere si vede

Lazza: dopo il 2° posto a Sanremo, un nuovo Platino e un lungo tour ... Radio Italia

Lazza, dopo il successo di Sanremo, ecco le date di “Ouvertour Summer 2023” imusicfun.it

Dopo il successo a Sanremo, Lazza arriva a Rimini il Resto del Carlino

Lazza, “Sirio” 20 volte primo: “Non era mai successo. Scusami ... Radio Italia

Classifica FIMI dopo Sanremo 2023, nella top 10 i singoli del ... Music Fanpage

Marco Mengoni e Ultimo a Sanremo non si sono mai salutati: l'indiscrezione dopo il Festival Gelato al gusto Marco Mengoni, il messaggio di Lazza Il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo ha deciso ...«È possibile che sono in una gelateria e c'è un gusto che si chiama Marco Mengoni». Questo il messaggio che il cantante Lazza ha inviato in privato ...