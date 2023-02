Lazza a Mengoni | “C’è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome” E lui ironizza | “Sa di cenere?”

(Di domenica 19 febbraio 2023) “È possibile che sono in unae c’è unche si chiama Marco?”. Questo il messaggio che il cantanteha inviato in privato all’artista viterbese. “Chissà che schifo che fa”, ha poi proseguito. E invece è rimasto sorpreso: “L’ho preso ed è buono”. Sull’etichetta sono indicati anche gli ingredienti: rhum, amarena e cioccolato fondente. Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo ha deciso di assaggiarlo anche lui. L’ha ordinato e gustato a casa. Poi ha creato un reel su Tiktok con lo scambio di messaggi con il rapper milanese (naturalmente dopo avergli chiesto il permesso). Infine ha risposto a suo modo,ndo: “Sa un po’ di”. Il riferimento, naturalmente, è alla canzone presentata al Festival da. I fan sono rimasti ...

Sanremo 2023, vince Marco, sul podio anchee Mr. Rain (VIDEO) La rivoluzione social di Chiara Ferragni Chiara Ferragni , in questo Sanremo 2023 , ha fatto discutere ancor prima della ...ha una voce pazzesca. Emi piace'. Fluidità, provocazioni e autotune al Festival l'hanno fatta da padrone: che ne pensa 'Queste cose non musicali fanno notizia, è sempre stato così. ...

Lazza a Mengoni: «C'è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome». E la sua risposta è epica leggo.it

Classifica FIMI: Lazza domina negli album e scalza Marco Mengoni nei singoli. Terzo Mr Rain, Ultimo è nono DavideMaggio.it

Marco Mengoni ironizza con Lazza sul gelato con il suo nome : "Sa di cenere" Dissapore

Sanremo domina la classifica. Nella Top10 solo singoli presentati all'Ariston. In testa Lazza, poi Mengoni, Mr. Rain ... Terni in rete

La mamma al centro di Sanremo 2023: da Lazza a Blanco passando per Marco Mengoni Music Fanpage

«È possibile che sono in una gelateria e c'è un gusto che si chiama Marco Mengoni». Questo il messaggio che il cantante Lazza ha inviato in privato ...«È possibile che sono in una gelateria e c'è un gusto che si chiama Marco Mengoni». Questo il messaggio che il cantante Lazza ...