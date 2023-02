Ce ne fossero altri come lui lasarebbe già in Champions (77' Luca Romero 6: prova a essere pericoloso)6,5 La suasente la musica della Champions League. Tre punti d'oro per ...Doppietta di Immobile e lasupera 2 - 0 la Salernitana all'Arechi. Esordio amaro per Paulo Sousa, ex tecnico della ... Non c'è riuscito con i biancocelesti diche si portano così a 42 punti ...

Lazio, Sarri: "Partita sempre in mano nostra. Immobile Può fare un finale di grande livello" TUTTO mercato WEB

Lazio, Sarri: 'Immobile in crescita, può fare un gran finale di stagione' Calciomercato.com

Lazio: Sarri è senza Zaccagni, giocherà Pedro Agenzia ANSA

[themoneytizer id=”99064-6] Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Salernitana-Lazio e tra i titolari biancocelesti non figura Sergej Milinkovic-Savic. Nessuna scelta tecnica, il serbo è alle ...I granata non sono riusciti a replicare il sorprendente risultato dell'andata rimediando una sconfitta per 0-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri, trascinata da uno strepitoso Ciro Immobile autore di ...