Lazio | la rosa al centro dello scontro tra Sarri e Tare

(Di domenica 19 febbraio 2023) Continuano i malumori in casatra il tecnico Maurizioe il ds Igli: aldelle tensioni ladei biancocelesti Non si placano i malumori in casatra tutte le componenti del club. Come riferito dal CorriereSport,e Lotito hanno una visione discordante sulla qualità dellabiancoceleste. Per il tecnico la squadra ha 11 titolare, 4-5 riserve e 4-5 giovanotti da far crescere. Opposta la considerazione die Lotito, col patron che nel comunicato di qualche settimana fa aveva ribadito come gli sforzi estivi fatti dovevano servire a migliorare il posizionamento della scorsa stagione, ovvero il quinto posto, e quindi il raggiungimento della ...

E cioè che la Roma non ha unaall'altezza per poter fare bene in due competizioni. Sabato ...di Mourinho dovranno consolidare il quarto posto e difenderlo dai possibili assalti di Milan e. ...Il progetto mi ha convinto perché vedo unacon potenzialità" San Pietroburgo (Russia) 23/06/... Poi la prima partita in casa domani contro la. In conferenza stampa, in compagnia anche del ds ...

Lazio, CorSport: "Dissapori interni sulla rosa" Solo la Lazio

CdS | Lazio, la rosa della discordia. E Sarri punge LazioPress.it

Lazio, la rosa della discordia: Sarri punge, s'infiamma il tema sull'organico La Lazio Siamo Noi

Salernitana, Paulo Sousa si presenta: "Raggiungere subito la salvezza. Ho le mie idee" Sky Sport

Salernitana - Lazio, Paulo Sousa: "La Lazio ha i migliori ... Noi Biancocelesti

Se a inizio anno, poco prima di salutare Zortea e Malinovskyi nel mercato invernale, si questionava di una rosa fin troppo ampia ... All’Olimpico di Roma contro la Lazio ha invece raggiunto le 250 ...Paulo Sousa: «La mia Salernitana deve controllare il gioco, so che è difficile con la Lazio». Le parole dell’ allenatore L’allenatore della Salernitana ha parlato in Conferenza stampa in vista della p ...