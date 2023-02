Lazio | Immobile | «Il gruppo viene prima di tutto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ciro, attaccante della, ha parlato aStyle Channel al termine dell’incontro contro la Salernitana Ciro, attaccante della, ha parlato aStyle Channel al termine dell’incontro contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Quello di oggi è un bel segnale, per noi ildie abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Con le tante assenza che avevamo oggi si poteva complicare la gara e invece abbiamo ritrovato un grande Vecino, un buon Basic che è entrato bene in gara così come Romero e Cancellieri. Sapevano che avevamo bisogno di loro. Di Patric non serve che sia io a dire quello che fa quandochiamato in causa, è facile parlare di quelli che ...