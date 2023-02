Lazio | Immobile da record | è successo contro la Salernitana!

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ai massimi livelli del calcio italiano, Ciro, potente elemento dellaa segnare la storia dei biancocelesti. Un giocatore rivoluzionario, ora al di sopra del suo stesso, con 192 gol segnat grazie al raddoppiola Salernitana. CiroLeggendarioper numero di reti Un primato tra i professionisti in attività in Serie A, quello raggiunto da, con maggior numero di reti messe a segno, già festeggiato dopo il gol al Cluj. Grande festa per Ciroanche dallo stesso club della, che lo celebra sui suoi social. 69’ #Salernitana0-2 IL RADDOPPIO!! Piatto vincente dal dischetto di ...

All'Arechi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. All'Arechi, Salernitana e Lazio si affrontano per la 23esima giornata della Serie A. Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Milan 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna 32, Torino 30, Udinese 30, Juventus 29, Monza 29.

Risultati Serie A. Salernitana-Lazio 0-2, Fiorentina-Empoli 0-1. Gol ed emozioni nelle partite delle 15, che hanno visto il ritorno al gol dell’attaccante laziale Immobile. Prima tap in su assist di ...La Lazio non riesce a sprigionare tutto il proprio potenziale offensivo: Immobile sfila ai marcatori in una sola occasione, senza impensierire più di tanto Sepe, e i tentativi di Vecino e Pedro ...