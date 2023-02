Lazio | il medico | «Ecco come stanno Pedro e Milinkovic»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Le parole di Fabio Rodia,della, sulle condioni fisiche di-Savic. I dettagli Fabio Rodia,della, ha parlato aStyle Radio nel post partita della gara contro la Salernitana. PAROLE – «ha preso una botta importante al naso, siamo riusciti a tamponare per la gara e nelle prossime ore vedremo se sarà una contusione oppure qualcosa di più.? Non è stato bene questa notte e non era in grado di giocare. Il fatto è isolato e circoscritto. Romagnoli e Raduprocedendo bene con il recupero e speriamo di averli rapidamente con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al termine della sfida con la Salernitana, ilsociale biancoceleste, il Prof. Fabio Rodia , è intervenuto aStyle Channel : 'Pedro ha preso una botta importante al naso, siamo riusciti a tamponare per la gara e nelle prossime ore vedremo se sarà una contusione oppure qualcosa di più.

LAZIO PEDRO MILINKOVIC RODIA - La Lazio esce vittoriosa per ... Sulle loro condizioni si è espresso il medico sociale del club, il Dottor Rodia ai microfoni ufficiali della società.